К тушению лесного пожара в Подмосковье привлекли авиацию

К тушению лесного пожара в Подмосковье привлекли авиацию

Площадь лесного пожара в Луховицах Московской области составляет 80 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства. В его тушении участвует пожарная авиация.

По данным ведомства, 19 июня огонь перешел с территории Рязанской области в Белоомутское лесничество. Горение происходит в болотистой местности, что осложняет использование тяжелой техники.

Сейчас огонь тушат вертолеты МИ-8 и самолеты Ил-76, они уже сбросили на очаг возгорания более 350 т воды. Также созданы противопожарные разрывы протяженностью 2 км.

С огнем пытаются справиться 30 единиц техники, 68 сотрудников управления МЧС России по Московской области и Минобороны России. Пожар не представляет опасности для ближайших населенных пунктов и предприятий, утверждают в ведомстве.

Ранее, 19 июня, пожар вспыхнул на военном полигоне под Рязанью. Причиной стала трава, загоревшаяся в ходе занятий по огневой подготовке. Затем огонь начал распространяться на ближайшие леса.