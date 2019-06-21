К тушению лесного пожара в Подмосковье привлекли авиацию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,25 +0,36 EUR Бирж. 71,62 +0,59 Brent 64,91 +1,14% USD Нал. 63,76 62,94 EUR Нал. 72,09 71,20 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1321 +0,0032 BTC/USD Бирж. 9 794,80 +237,60 IMOEX 2 757,97 -0,80% RTSI 1 373,69 -1,26% DJIA 26 753,17 +0,94% Nasdaq 8 051,34 +0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,71%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,71%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 12:52
Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах Бизнес, 16:28 Трамп объяснил отмену удара по Ирану нежеланием убивать 150 человек Политика, 16:27 Страховка на все случаи жизни. Дайджест иностранных СМИ Pro, 16:25 ЦОДД обратился к московским водителям с предупреждением из-за жары Бизнес, 16:21 «Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России Политика, 16:17 Правительство ограничило зарубежным клиникам работу с донорской кровью Общество, 16:17 В банкротстве «Кристалл-Лефортово» нашли признаки сговора Бизнес, 16:13 Число задержанных участников столкновений в Тбилиси превысило 300 Общество, 16:10 РЭЦ провел вебинар по вопросам либерализации валютного контроля​ Пресс-релиз, 16:05 Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции Спорт, 16:03 Иран опроверг сообщения о письме Трампа с угрозой нанести удар Политика, 16:00 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 и 80 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 15:59 Организатор ассамблеи с российским депутатом в Грузии покинул парламент Политика, 15:57 К тушению лесного пожара в Подмосковье привлекли авиацию Общество, 15:57
Общество ,  
0 
К тушению лесного пожара в Подмосковье привлекли авиацию

Площадь лесного пожара в Луховицах Московской области составляет 80 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства. В его тушении участвует пожарная авиация.

По данным ведомства, 19 июня огонь перешел с территории Рязанской области в Белоомутское лесничество. Горение происходит в болотистой местности, что осложняет использование тяжелой техники.

Сейчас огонь тушат вертолеты МИ-8 и самолеты Ил-76, они уже сбросили на очаг возгорания более 350 т воды. Также созданы противопожарные разрывы протяженностью 2 км.

С огнем пытаются справиться 30 единиц техники, 68 сотрудников управления МЧС России по Московской области и Минобороны России. Пожар не представляет опасности для ближайших населенных пунктов и предприятий, утверждают в ведомстве.

Ранее, 19 июня, пожар вспыхнул на военном полигоне под Рязанью. Причиной стала трава, загоревшаяся в ходе занятий по огневой подготовке. Затем огонь начал распространяться на ближайшие леса.

Теги: лесные пожары, Московская область
Материалы по теме
К тушению пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию
Общество
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Общество
В Ростове-на-Дону пожар охватил частные дома
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter