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Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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К тушению пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию

Два вертолета Ми-8 и самолеты-танкеры Ил-76 привлекли к тушению пожара на военном полигоне «Сельцы» в Рязанской области. Об этом сообщает МЧС России, передает «РИА Новости».

Угрозы ближайшим населенным пунктам нет. Авиация МЧС 68 раз сбросила воду на очаги пожаров. Проводится разведка, в том числе с помощью беспилотников. По данным регионального управления МЧС, в настоящее время площадь пожара составляет 250 га.

Пожар на полигоне начался в среду, 19 июня. Как сообщили в Минобороны, причиной стала трава, загоревшаяся в ходе занятий по огневой подготовке. При жаркой погоде возгорание распространилось на лесной участок.

Согласно сообщению МЧС, в Рязанской области установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств.

Теги: военная авиация, военный полигон, Рязанская область
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