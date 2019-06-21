Иран опроверг сообщения о письме Трампа с угрозой нанести удар

Иран опроверг сообщения о письме Трампа с угрозой нанести удар

Официальный представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави опроверг сообщения о том, что власти США передали через оманских дипломатов послание президента Дональда Трампа высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи.

«США не присылали никакого письма через Оман. Все это полная ложь», — цитирует Хосрави иранский телеканал PressTV.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в Иран было доставлено послание Трампа, в котором президент США предупредил о возможности атаки на Иран и дал срок для начала переговоров.

Источник Reuters заявил, что оманским посредникам дали понять, что аятолла Хаменеи против переговоров.