Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

По версии следствия, в 2015 году, будучи главой Балашихи, он получил от застройщика, который неоднократно срывал сроки сдачи жилья в эксплуатацию, нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв м. Это было сделано в обмен на общее покровительство.

Жирков возглавлял городской округ Балашиха с 2014 по 2017 год. На пост главы Пушкинского района он перешел летом 2017 года после скандала с мусорным полигоном «Кучино».