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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,26%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. Чиновник был задержан по обвинениям в получении взятки и превышении должностных полномочий.

«Жиркову Е.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 13 августа 2019 года», — сообщил представитель пресс-службы.

На аресте чиновника настаивало следствие.

Политика
Экс-главу Балашихи обвинили в получении взятки недвижимостью

19 июня в администрации Пушкинского района начались обыски, а 20 июня Жирков был задержан. В отношении него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году, будучи главой Балашихи, он получил от застройщика, который неоднократно срывал сроки сдачи жилья в эксплуатацию, нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв м. Это было сделано в обмен на общее покровительство.

Жирков возглавлял городской округ Балашиха с 2014 по 2017 год. На пост главы Пушкинского района он перешел летом 2017 года после скандала с мусорным полигоном «Кучино».

Теги: Пушкино, Московская область, арест
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