Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. Чиновник был задержан по обвинениям в получении взятки и превышении должностных полномочий.
«Жиркову Е.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 13 августа 2019 года», — сообщил представитель пресс-службы.
На аресте чиновника настаивало следствие.
19 июня в администрации Пушкинского района начались обыски, а 20 июня Жирков был задержан. В отношении него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.