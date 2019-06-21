Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Подмосковья

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте главы Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, задержанного по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

В среду, 19 июня, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете и на месте жительства Жиркова. В результате были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

По данным следствия, в 2015 году, будучи главой Балашихи, Жирков получил от застройщика в виде взятки за перенос сроков сдачи многоквартирного дома нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что задержание Жиркова может быть связано с опубликованным в 2017 году на YouTube видео, на котором якобы глава Балашихи обсуждает распределение откатов от предпринимателей по контрактам.

Жирков возглавил Пушкинский район в феврале 2019 года. Пост главы Балашихи он покинул 27 июня 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино». Тогда жители ближайших к полигону домов жаловались на неприятный запах.