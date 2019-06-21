Кремль предложил «набраться терпения» по обмену заключенными с Киевом

Процесс обмена заключенными между Россией и Украиной не может быть быстрым, всем участникам стоит запастись терпением. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков заявил, что у российской стороны «есть готовность» к обмену заключенными. «Важно, чтобы она встретила взаимность с украинской стороны. В Киеве есть понимание необходимости продвижения в этой сфере», — сказал он.

При этом он отметил, что от Киева и Москвы потребуется двусторонняя работа, «которая не может быть открытой и публичной». «Поэтому стоит набраться терпения», — заключил Песков.

Москва и Киев считают часть своих граждан, находящихся в заключении или под арестом на территории друг друга, политическими заключенными. Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах официальных лиц. В частности, Москва считает политзаключенными руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, дезертиров-перебежчиков Александра Баранова и Максима Одинцова, а также активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол.

В Киеве, в свою очередь, считают политическими заключенными режиссера Олега Сенцова, осужденного за шпионаж Романа Сущенко, Александра Кольченко и других.