Спикер парламента Грузии прервал визит в Баку из-за протестов в Тбилиси

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе досрочно прервал визит в Азербайджан в связи с беспорядками в Тбилиси, передает агентство «Новости Грузии».

По данным агентства, Кобахидзе отменил все мероприятия, включая встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и участие в 53-й сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (PABSEC).

20 июня у парламента Грузии начались протестные акции. Митингующие потребовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и выступили против «российской оккупации» Грузии. Поводом недовольства граждан стал визит в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сев в кресло спикера парламента Грузии.

Сам Кобахидзе ранее отказался комментировать требования о своей отставке. «Я могу сказать точно, что серьезного комментария на требования этих людей я сделать не смогу, исходя из конкретных причин», — сказал глава парламента телеканалу Imedi.