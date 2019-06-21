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Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+15,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
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Протесты в Грузии ,  
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Спикер парламента Грузии прервал визит в Баку из-за протестов в Тбилиси

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе досрочно прервал визит в Азербайджан в связи с беспорядками в Тбилиси, передает агентство «Новости Грузии».

По данным агентства, Кобахидзе отменил все мероприятия, включая встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и участие в 53-й сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (PABSEC).

20 июня у парламента Грузии начались протестные акции. Митингующие потребовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и выступили против «российской оккупации» Грузии. Поводом недовольства граждан стал визит в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сев в кресло спикера парламента Грузии.

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Протесты у парламента Грузии. Главное

Сам Кобахидзе ранее отказался комментировать требования о своей отставке. «Я могу сказать точно, что серьезного комментария на требования этих людей я сделать не смогу, исходя из конкретных причин», — сказал глава парламента телеканалу Imedi.

Теги: Грузия, Азербайджан, официальный визит, митинги
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