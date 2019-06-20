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Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис продал свой пакет акций банка. Об этом свидетельствуют сообщение, опубликованное на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Хасис снизил свою долю с 0,0013% до 0%. В разговоре с ТАСС пояснил, что решился на продажу доли из-за предстоящей дивидендной отсечки и отметил, что планирует в дальнейшем восстановить долю.

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«В данной продаже нет никакого стратегического замысла... Планирую в ближайшее время восстановить и, возможно, даже увеличить свое участие в капитале Сбербанка», — приводит агентство слова Хасиса.

В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году. Тогда он приобрел 0,0019% обыкновенных акций, за который на тот момент, исходя из текущей капитализации банка на период покупки, топ-менеджер мог заплатить порядка 38 млн рублей.

Теги: Сбербанк, доля, Лев Хасис
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