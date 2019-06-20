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Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,68%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Власти Орла не подтвердили «итальянскую забастовку» врачей скорой помощи

В департаменте здравоохранения Орловской области прокомментировали РБК информацию СМИ о начатой сотрудниками скорой помощи «итальянской забастовки».

В депздраве заявили, что ни им, ни в бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» не поступало решение о начале «итальянской забастовки». Как отмечает ведомство, сообщение о забастовке распространил фельдшер местной скорой помощи Дмитрий Серегин ., который находится в отпуске. «В связи с чем, подтвердить информацию о том, что сотрудники Орловской станции скорой медицинской помощи объявили о начале «итальянской забастовки», не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

По данным департамента, 19 мая администрация скорой помощи встречалась с Серегиным и Андреем Коновалом, однако они не сообщали о начале забастовки. Администрация ответила на вопросы врачей и, как отмечает Депздрав, их несогласие с руководством «не может свидетельствовать о том, что их требования были отклонены».

В ведомстве добавили, что конфликта на станции скорой помощи нет, работа идет в штатном режиме, жалоб и заявлений со стороны врачей не поступало. «Рассмотрение вопроса об увеличении заработной платы сотрудникам <...> возможно только в рамках действующего законодательства», заключили там.

«Объявление Серегиным Д. В. и Коновалом А. П. (сопредседатель профессионального союза «Действие») в средствах массовой информации о начале «итальянской забастовки» считаем политическим моментом», — сообщили в депздраве.

Там пояснили, что в апреле 2019 года Серегина не избрали председателем действующего профсоюза. Через месяц на станции скорой помощи организовали первичный профсоюз «Действие», который он возглавил. Туда первоначально вошли шесть человек. Как отмечают в департаменте, на сегодня им неизвестно, сколько человек входят в организацию, так как данные об этом никто не предоставил.

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О том, что врачи скорой помощи в Орловской области собираются устроить «итальянскую забастовку», 20 июня писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Серегина. По его словам, с 15 июля около 20 сотрудников скорой перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах и будут отказываться от переработок.

Они также перейдут на одну ставку (сейчас, уточняет газета, у фельдшеров в среднем 1,4 ставки). Целью забастовки Серегин назвал повышение зарплаты, которого «Движение» добивается с начала года.

Теги: Орловская область, забастовка, «скорая помощь», врачи, новости РБК
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