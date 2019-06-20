Власти Орла не подтвердили «итальянскую забастовку» врачей скорой помощи

В департаменте здравоохранения Орловской области прокомментировали РБК информацию СМИ о начатой сотрудниками скорой помощи «итальянской забастовки».

В депздраве заявили, что ни им, ни в бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» не поступало решение о начале «итальянской забастовки». Как отмечает ведомство, сообщение о забастовке распространил фельдшер местной скорой помощи Дмитрий Серегин ., который находится в отпуске. «В связи с чем, подтвердить информацию о том, что сотрудники Орловской станции скорой медицинской помощи объявили о начале «итальянской забастовки», не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

По данным департамента, 19 мая администрация скорой помощи встречалась с Серегиным и Андреем Коновалом, однако они не сообщали о начале забастовки. Администрация ответила на вопросы врачей и, как отмечает Депздрав, их несогласие с руководством «не может свидетельствовать о том, что их требования были отклонены».

В ведомстве добавили, что конфликта на станции скорой помощи нет, работа идет в штатном режиме, жалоб и заявлений со стороны врачей не поступало. «Рассмотрение вопроса об увеличении заработной платы сотрудникам <...> возможно только в рамках действующего законодательства», заключили там.

«Объявление Серегиным Д. В. и Коновалом А. П. (сопредседатель профессионального союза «Действие») в средствах массовой информации о начале «итальянской забастовки» считаем политическим моментом», — сообщили в депздраве.