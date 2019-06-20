Путин заявил о предпочтении окрошки на квасе

Президент Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом одна из ведущих прямой линии, журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде написала в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что ей с коллегами удалось поговорить с Путиным после прямого эфира. Телеведущая отметила, что после более чем четырехчасового общения президента с гражданами решила задать «один из наиболее насущных и «летних» вопросов».

«Владимир Владимирович поделился секретом и признался, что сам он предпочитает окрошку на квасе. И квас у него домашний, который специально готовят повара», — рассказала Аскер-заде.

В четверг, 20 июня, прошла 17-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Она продлилась 4 часа 16 минут. Президент ответил на 81 вопрос граждан в прямом эфире. Были затронуты социальные проблемы, такие как уровень жизни населения, зарплаты, здравоохранение. В ходе прямой линии глава государства обсудил нацпроекты, мусорную реформу, санкции и их последствия, проблему давления на бизнесменов и другие темы.