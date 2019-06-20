Путин заявил о «трагедии» на Украине во время президентства Зеленского

Путин заявил о «трагедии» на Украине во время президентства Зеленского

Президент России Владимир Путин оценил подход нового украинского лидера Владимира Зеленского к решению ряда политических вопросов.

В ходе прямой линии, которую транслировал РБК, он вспомнил, как смотрел выступления Зеленского в КВН, и отметил его талант. «Это было смешно. Но то, что мы сейчас видели, — не смешно. Это не комедия, это трагедия», — подчеркнул Путин.

Российский лидер пояснил, что Зеленскому следует сосредоточиться на решении острых политических вопросов, включая конфликт на юго-востоке Украины.