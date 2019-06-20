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Allergan $153 (+18,6%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Суд отпустил гендиректора Белгородского НПЗ после жалобы рабочих

Белгородский областной суд отменил арест генерального директора Белгородского НПЗ Олега Майорова, обвиняемого в невыплате 121 работнику зарплат на 21 млн руб. Об этом сообщается на сайте суда.

Таким образом, в четверг, 20 июня, суд удовлетворил жалобу адвоката Алексея Нахаенко и потерпевших, настаивающих на незаконности ареста Майорова.

Майорова обвинили по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (частичная свыше трех месяцев и полная более двух месяцев невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия). Ранее суд заключил его в СИЗО на два месяца.

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В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора

Ранее работники завода записали видеообращение для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, в котором попросили наказать по этому делу собственников предприятия. По их словам, Майоров также является пострадавшей стороной. Они отметили, что «просили помочь погасить задолженность, а не посадить гендиректора».

По данным следствия, Майоров не выплачивал сотрудникам НПЗ зарплату с января 2018 года по февраль 2019 года. Долгое время он обещал погасить задолженность и представлял рабочим фальшивые документы о перечислении денег.

Теги: Белгородская область, нефтеперерабатывающий завод, долги по зарплате
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