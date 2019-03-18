Следователи начали проверку по факту смерти мальчика в квартире в Москве

Следователи начали проверку по факту смерти мальчика в квартире в Москве

Следователи в Москве проверяют информацию о смерти 12 марта в квартире на юго-востоке города семилетнего ребенка, страдавшего врожденными заболеваниями. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК по столице.

«Предварительно со слов матери установлено, что ребенок проживал с мамой и бабушкой. Получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей, также получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях», — сообщает СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным источника ТАСС в медицинских службах, мальчик умер от остановки сердца. Он отметил, что мама и бабушка с ребенком почти не занимались, мало гуляли. В квартире, в которой проживает семья, накопилось много мусора.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова проверяет эту информацию, сообщил институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.