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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Следователи начали проверку по факту смерти мальчика в квартире в Москве

Следователи в Москве проверяют информацию о смерти 12 марта в квартире на юго-востоке города семилетнего ребенка, страдавшего врожденными заболеваниями. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК по столице.

«Предварительно со слов матери установлено, что ребенок проживал с мамой и бабушкой. Получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей, также получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях», — сообщает СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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По данным источника ТАСС в медицинских службах, мальчик умер от остановки сердца. Он отметил, что мама и бабушка с ребенком почти не занимались, мало гуляли. В квартире, в которой проживает семья, накопилось много мусора.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова проверяет эту информацию, сообщил институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Теги: СКР, ребенок, смерть
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