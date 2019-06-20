Путин заявил о дефиците закупок жизненно важных лекарств

Жизненно важные лекарства закупаются по полному списку только в семи субъектах, в остальных регионах список необходимых препаратов сокращается. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

«Здесь, наверное, много причин, но руководителям регионов я хотел бы сказать особо: они должны понимать, в чем и где находятся приоритеты», — добавил глава государства.

Путин также отметил, что в регионах по-прежнему бывают сбои по некоторым видам лекарств, несмотря на наличие выделенных средств. «Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы. Тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. По онкологии — одно, по диабету — другое, по гипертонии — третье», — сказал он.

Основными проблемами российского здравоохранения, по словам Путина, являются снижение доступности первичного звена медицинского обслуживания, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами. Решением кадровой проблемы президент назвал повышение заработной платы.