В МВД рассказали об отказе кинологов от мелких собак и лабрадоров

В МВД рассказали об отказе кинологов от мелких собак и лабрадоров

Полицейские отказываются от мелких пород собак и лабрадоров. Об этом газете «Щит и меч» заявил начальник Центра кинологического обеспечения МВД России, полковник полиции Сергей Качкин.

Это решение связано с тем, что мелкие собаки не подходят для спасения жизни кинологов в случае столкновения с вооруженными преступниками. Лабрадоров, в свою очередь, дисквалифицировали из-за агрессивности.

Упор в работе МВД сегодня делается на немецких и бельгийских овчарок. По словам Качкина, последние требуют особого внимания, так как с ними «не каждый проводник может достойно работать».

Также в транспортном управлении МВД по Приволжскому федеральному округу служит единственная в России полицейская корги. «Конечно, анатомические особенности не позволяют ей выполнять в полном объеме все задачи, например, по обнаружению наркотиков. С другой стороны, если животное в основном справляется, это хорошо», — заявил Качкин.