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В следовавшем из Москвы в Ереван самолете умер пассажир

В самолете, летевшем из Москвы в Ереван, стало плохо одному из пассажиров. Лайнер был вынужден совершить посадку в аэропорте Платов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В Платове уточнили, что инцидент произошел 22 апреля. Пассажир скончался.​

По данным источника РЕН ТВ, на борту самолета авиакомпании Nordwind Airlines были 176 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечается, что скончалась гражданка Армении.

22 апреля самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Пхукет, совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнд. Причиной посадки стала техническая неисправность.

Теги: Ереван, авиапассажиры, Nordwind, новости РБК
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