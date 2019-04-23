В следовавшем из Москвы в Ереван самолете умер пассажир

В следовавшем из Москвы в Ереван самолете умер пассажир

В самолете, летевшем из Москвы в Ереван, стало плохо одному из пассажиров. Лайнер был вынужден совершить посадку в аэропорте Платов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В Платове уточнили, что инцидент произошел 22 апреля. Пассажир скончался.​

По данным источника РЕН ТВ, на борту самолета авиакомпании Nordwind Airlines были 176 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечается, что скончалась гражданка Армении.

22 апреля самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Пхукет, совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнд. Причиной посадки стала техническая неисправность.