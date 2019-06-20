Общество , 12:27
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На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции
На Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) открыли четыре новые станции, расположенные на территории Новой Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
«Новые станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.
Таким образом, в составе красной ветки стало 26 станций. Еще одну станцию («Потапово») планируется открыть в 2022 году.
Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» появились на планах развития Московского метрополитена в начале 2016 года. Первые две являются наземными крытыми станциями, вторые две — мелкого заложения.