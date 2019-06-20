На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

На Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) открыли четыре новые станции, расположенные на территории Новой Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Новые станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

Таким образом, в составе красной ветки стало 26 станций. Еще одну станцию («Потапово») планируется открыть в 2022 году.

Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» появились на планах развития Московского метрополитена в начале 2016 года. Первые две являются наземными крытыми станциями, вторые две — мелкого заложения.