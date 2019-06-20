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Allergan $153 (+21,62%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

На Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) открыли четыре новые станции, расположенные на территории Новой Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Новые станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

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Таким образом, в составе красной ветки стало 26 станций. Еще одну станцию («Потапово») планируется открыть в 2022 году.

Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» появились на планах развития Московского метрополитена в начале 2016 года. Первые две являются наземными крытыми станциями, вторые две — мелкого заложения.

Теги: Московский метрополитен, открытие станции метро, красная ветка
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