Половина россиян не пойдет в летний отпуск в 2019 году

Половина россиян не пойдет в летний отпуск в 2019 году

Более половины россиян (52%) не пойдут в отпуск этим летом, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру».

32% опрошенных объяснили свое решение тем, что недавно устроились на новую работу. 15% россиян не могут взять отпуск в силу отсутствия финансовой возможности. Меньшинство (48%) все же отправятся отдыхать в июле—августе.

Еще 14% россиян не берут летний отпуск, так как не могут оставить свои рабочие обязанности. Кроме того, 6% не могут найти себе замену на время ухода, а 3% сообщили, что в их компаниях не принято уходить в отпуск. Каждый десятый при этом не хочет терять зарплату, 7% надеются получить компенсацию вместо отпуска.

Согласно опросу, россияне также отказываются идти в отпуск летом, так как предпочитают отдыхать в другое время года. Некоторых на отдых не хочет отпускать руководство.

Треть россиян (37%) не были в отпуске больше шести месяцев. Последние полгода уходили на отдых 27% опрошенных. Больше года в отпуске не были 16% граждан, еще 9% не отдыхали более пяти лет.