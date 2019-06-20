Минобороны отреагировало на обвинения Японии по полету Ту-95

Два российских бомбардировщика Ту-95МС ВКС не пересекали границы других государств в ходе планового полета в Тихом океане. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что полет совершался над нейтральными водами Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей и западной части Тихого океана.

Ранее 20 июня Япония обвинила Россию в нарушении ее воздушной границы. По данным японского Минобороны, первый раз был зафиксирован в 8:56 утра по местному времени (2:56 мск) недалеко от префектуры Окинава, а второй — в 10:23 (4:23 мск) рядом с островом Хатидзёдзима. Для перехвата в воздух были подняты японские истребители.







