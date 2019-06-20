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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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У жителей Новой Зеландии после атаки на мечети выкупят оружие на $130 млн

После атаки на мечети в Крайстчёрче власти Новой Зеландии запустили программу по выкупу у владельцев полуавтоматического огнестрельного оружия их винтовок, сообщает New Zeland Herald. В апреле, реагируя на теракт, правительство страны приняло закон, который запретил новозеландцам использовать и хранить у себя такое оружие и большинство компонентов к нему.

В июне местная полиция опубликовала обширный список подлежащего выкупу оружия, в котором было прописано, какую компенсацию получат жители за разные модели принадлежащих им винтовок (pdf.). В перечне, в том числе, учитывалось, в каком состоянии находится оружие. Так, если винтовка старая и в плохом состоянии, правительство, согласно решению полиции, может предложить за него только 25% от его базовой цены, за оружие в среднем состоянии власти готовы выложить 70% его базовой стоимости, за новые или почти новые полуавтоматические винтовки жители Новой Зеландии получат 95% от их базовой цены.

Всего на компенсации новозеландским владельцам оружия, винтовки которых будут выкуплены, власти выделили более более 208 млн новозеландских долларов (более $136 млн).

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Схема выкупа будет распространяться только на лицензированное оружие. Сдать свои винтовки властям местные жители смогут в течение полугода, до 20 декабря. «У программы по выкупу [оружия] есть одна цель — вывести из обращения самое опасное оружие», — пояснил министр полиции Новой Зеландии Стюарт Нэш (цитата по Би-би-си).

В середине марта в новозеланском Крайстчёрче и его пригороде — Линвуде — в двух мечетях произошла стрельба. В результате атаки погиб 51 человек, еще десятки получили ранения. Власти впоследствии задержали 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Во время нападения он вел прямую трансляцию на своей странице в Facebook. Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал ему пожизненное заключение. Сам Таррант свою вину в случившемся признавать отказался.

Теги: Новая Зеландия, Оружие
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