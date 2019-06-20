Украинский политик назвал европейское турне Зеленского провальным

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne раскритиковал поездку президента Владимира Зеленского в Европу и его встречи с лидерами Германии и Франции.

Он обратил внимание на то, что европейские страны готовы к сотрудничеству с Россией, несмотря на заявления о санкциях. «Европа говорит нам: идите на переговоры, заканчивайте там эту ситуацию, мы можем вам помочь, но прекратите говорить о санкциях — Россию невозможно санкциями заставить пойти на уступки. Они говорят об этом уже новому президенту [Зеленскому]», — высказал он свое видение ситуации.

Спивак отметил, что у нового президента нет опытной команды, которая могла бы помочь ему в вопросах международной политики. Он указал на то, что избиратели ожидали от Зеленского смены внешней политики Порошенко, так как «политические тренды меняются», однако этой цели достигнуть не удалось. «Первый визит в Брюссель — это был ознакомительный вояж, Европа хотела познакомиться с новым президентом Украины, а вот второй визит и встречи на высшем уровне с Макроном и Меркель показали абсолютную нестыковку позиций между лидерами Европы и лидером Украины. И это настораживает», — заявил он.