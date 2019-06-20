Эксперты предупредили о риске банкротства российских авиакомпаний

Долговая нагрузка российских и зарубежных авиакомпаний примерно одинакова, но в России компании тратят на выплату процентов по кредитам и лизингу до 2/3 операционного денежного потока (считается как разница между выручкой и операционными доходами). Из-за этого их финансовая устойчивость «существенно ниже», заключили в рейтинговом агентстве АКРА, пишет «Коммерсантъ».

«Даже у крупных российских авиакомпаний денежные потоки покрывают процентные и лизинговые платежи с небольшим запасом, что указывает на рост рисков для кредиторов. Уровень риска средних и малых авиаперевозчиков в описанной ситуации еще выше, что при сохранении текущих рыночных тенденций может привести к росту количества дефолтов и банкротств на рынке», — заключили аналитики.

У зарубежных авиакомпаний более доступные ставки по лизингу и кредитам, а доля лизинговых или процентных платежей в удельных расходах составляет 6% на кресло-километр. У российских — 15%. В абсолютных значениях картина обратна: 7,58 цента у иностранных и 5,71 цента у российских.

За первый квартал 2019 года российские авиакомпании совокупно показали убыток в 45,3 млрд руб., писал ранее РБК со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. При этом за весь 2018 года размер убытка, по данным Минфина, составил около 50 млрд руб.