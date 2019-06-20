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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Эксперты предупредили о риске банкротства российских авиакомпаний

Долговая нагрузка российских и зарубежных авиакомпаний примерно одинакова, но в России компании тратят на выплату процентов по кредитам и лизингу до 2/3 операционного денежного потока (считается как разница между выручкой и операционными доходами). Из-за этого их финансовая устойчивость «существенно ниже», заключили в рейтинговом агентстве АКРА, пишет «Коммерсантъ».

«Даже у крупных российских авиакомпаний денежные потоки покрывают процентные и лизинговые платежи с небольшим запасом, что указывает на рост рисков для кредиторов. Уровень риска средних и малых авиаперевозчиков в описанной ситуации еще выше, что при сохранении текущих рыночных тенденций может привести к росту количества дефолтов и банкротств на рынке», — заключили аналитики.

У зарубежных авиакомпаний более доступные ставки по лизингу и кредитам, а доля лизинговых или процентных платежей в удельных расходах составляет 6% на кресло-километр. У российских — 15%. В абсолютных значениях картина обратна: 7,58 цента у иностранных и 5,71 цента у российских.

Бизнес
Российские авиакомпании получили рекордный убыток

За первый квартал 2019 года российские авиакомпании совокупно показали убыток в 45,3 млрд руб., писал ранее РБК со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. При этом за весь 2018 года размер убытка, по данным Минфина, составил около 50 млрд руб.

Совокупные расходы авиакомпаний составили 351,5 млрд руб., из них примерно четверть (92,6 млрд руб.) пошли на аренду и лизинг. Второй крупной статьей расходов стало авиационное топливо (88,9 млрд руб.). В первом квартале 2019 года топливо стоило в среднем на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечал в комментарии РБК, что себестоимость перевозок растет быстрее, чем стоимость билетов, однако поднять цены на перелеты сложно из-за низкой платежеспособности населения.

Теги: авиакомпании, Банкротство
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