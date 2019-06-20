Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров

В ночь на 20 июня скончался украинский журналист Вадим Комаров, который подвергся нападению со стороны неизвестного в начале мая. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, после нападения Комаров полтора месяца находился в коме. «Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, — именно профессиональная деятельность», — считает Томиленко.

Он отметил, что Комаров работал так, что его профессиональная деятельность стала «неудобной для многих местных политиков». «Соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста», — добавил Томиленко.

Глава союза также заявил, что в настоящее время физическая агрессия в отношении журналистов на Украине находится на недопустимо высоком уровне, а системная безнаказанность дает поводы для новых нападений.