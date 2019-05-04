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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

В центре Черкасс утром 4 мая неизвестный напал на местного жителя и нанес ему телесные повреждения. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

«Как стало известно правоохранителям, пострадавший шел по улице и на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте происшествия работают следователи и оперативники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова. «Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги», — заявил Томиленко.

Он выразил надежду на то, то врачи смогут помочь пострадавшему, а полицейские тщательно расследуют «очередной акт грубой атаки на журналистов».

По информации источников украинского издания «Прочерк», Вадим Комаров находится в реанимации третьей городской больницы в крайне тяжелом состоянии.

Теги: журналист, нападение, реанимация
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