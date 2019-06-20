Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Помпео отметил, что Вашингтон приветствует то, что следователи предъявили обвинения четырем фигурантам дела, предположительно ответственным за катастрофу. «Мы полностью поддерживаем работу властей Нидерландов и Объединенной следственной группы (JIT), независимое уголовное расследование, проводимое Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной», — говорится в заявлении.

Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, поддерживала и Россия. Госсекретарь США потребовал от Москвы, «чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед правосудием».

Представители международной следственной группы накануне, 19 июня, представили итоги расследования крушения самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году. Подозреваемыми были названы бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и подчиненный Леонид Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов являются гражданами России. Россия и ДНР причастность к катастрофе отвергают.

