National Interest объяснил причину боязни НАТО перед С-400

Помимо собственно военной ценности, комплексы С-400 обеспечивают ряд стратегических преимуществ России, которые необходимо учитывать странам НАТО. Об этом пишет американское издание National Interest.

Автор материала назвал четыре значимых стратегических фактора, создаваемых С-400. Первый — доход от продажи комплексов, заинтересованность в которых выразили, помимо уже заключивших контракты Китая и Турции, Индия, Саудовская Аравия и Катар. «Российская экономика пострадала от неумелого руководства Путина в сочетании с санкциями, введенными в связи с вторжением в Крым, войной на Украине и фальсификацией выборов в США. Также ущерб нанесло значительное снижение цен на нефть. Продажа высокотехнологичного вооружения способствует росту независимости российской экономики от экспорта природных ресурсов», — указывает автор.

Второй фактор — статусный. Экспорт С-400 подтверждает, что Россия по-прежнему способна разрабатывать высокотехнологичное оружие и является «силой, с которой приходится считаться».

Третье преимущество — укрепление контактов России с потенциальными союзниками, которым поставляется ЗРК. Так, продажа С-400 Китаю способствует укреплению стратегического партнерства двух стран.

Наконец, С-400 может использоваться как компонент «российской гибридной войны». Поставки этих систем Турции вызвали разногласия Анкары и Вашингтона и раскол внутри НАТО. Это подталкивает Турцию к сотрудничеству с Москвой.