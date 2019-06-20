В ДНР и ЛНР ответили на слова Кучмы об экономической блокаде Донбасса

В ДНР и ЛНР ответили на слова Кучмы об экономической блокаде Донбасса

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка назвал слова Леонида Кучмы о снятии экономической блокады Донбасса «стандартными популистскими высказываниями». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова, ведь за каждым, кто, так или иначе, связан с политикой в этой стране, неизменно стоят интересы олигархов», — заявил он. Он также усомнился в том, что снятие блокады стоит на повестке дня властей Украины.

В свою очередь председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко назвал высказывание Кучмы «верхом наглости и лицемерия». Он отметил, что после его слов усилилась уверенность в том, что Киев не способен «выбраться из зазеркалья», передает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявлял, что Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после того, как украинские активы вернутся в украинское правовое поле.