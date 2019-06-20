Посольство России в США разочаровалось приговором россиянину Тищенко

Посольство России в США Вашингтон отказаться от практики «надуманных обвинений» в отношении россиян. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей. Призываем отказаться от нее в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран», — говорится в сообщении.

Так посольство прокомментировало приговор, вынесенный разработчику видеоигр из России Олегу Тищенко. В диппредставительстве назвали надуманными обвинения о контрабанде продукции двойного назначения, по которым осудили россиянина.

В посольстве добавили, что его передали иммиграционным властям США для депортации. В диппредставительстве пообещали проконтролировать этот процесс.