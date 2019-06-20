Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и торговле влиянием

Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и торговле влиянием

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Жаклин Лаффон.

Агентство отмечает, что дело возникло после того, как следователи прослушали телефоны Саркози и его адвоката Тьерри Херцога по делу о финансировании избирательной компании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Правоохранительные органы заподозрили, что бывший президент предложил судье повышение в обмен на информацию о расследовании, касающегося получения средств на компанию со стороны совладелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур. Впоследствии экс-президента оправдали по этому обвинению. По заявлению адвокатов Саркози, таким образом следователи превысили свои полномочия.

В марте 2018 года Саркози взяли под стражу по делу о финансировании его избирательной кампании. Производство по нему началось еще в 2013 году. Французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин заявлял о доказательствах причастности к этому Ливии.