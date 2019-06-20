В Неваде поезд с боеприпасами и гранатами сошел с рельсов

В Неваде поезд с боеприпасами и гранатами сошел с рельсов

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел незадолго до полудня по местному времени (около 22:00 мск 19 июня) около города Уэллс.

NBC отмечает, что с рельсов сошли 14 вагонов. В службе общественной безопасности округа Элко отметили, что в задних вагонах перевозили боеприпасы, ручные гранаты, бомбы и нитрат натрия.

В Федеральной администрации железных дорог США рассказали, что ни в одном из сошедших с рельсов вагонов не было взрывчатки. Ведется расследование инцидента.