В метро Бостона при сходе вагона с рельсов пострадали 10 человек

В метро Бостона при сходе вагона с рельсов пострадали 10 человек

Вагон поезда сошел с рельсов в метро американского Бостона (штат Массачусетс). Об этом в Twitter сообщила пожарная служба города.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел в 10:55 по местному времени (17:55 мск 8 июня) между станциями Фенуэй и Кенмор.

Спасателям пришлось вынести нескольких человек из туннеля на носилках. По данным ведомства, пострадали 10 человек. Девять из них госпитализировали, сообщает Associated Press. Отмечается, что в числе пострадавших — машинист.

Авария вызвала серьезные задержки в движении поездов. Причины устанавливаются.