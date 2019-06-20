В Госдуму внесли проект об извещении о судебных разбирательствах по СМС

В Госдуму внесли проект об извещении о судебных разбирательствах по СМС

Депутат от ЛДПР Антон Морозов внес в Госдуму законопроект, который предполагает оповещение россиян о времени и месте судебного разбирательства по СМС, электронной почте или через портал госуслуг. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается сделать подобное извещение дополнительным и добровольным. Участвующий в судебном разбирательстве должен дать свое согласие на рассылку.

Согласно документу, россияне смогут дать согласие на получение информации о текущих и будущих судебных делах либо только в рамках одного разбирательства. В случае, если закон примут, он вступил в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке Морозов отметил, что предлагаемые изменения обусловлены «общими тенденциями» при рассмотрении дел. По его словам, бывают ситуации, когда ответчиков и должников не извещают о начале судебного разбирательства или вынесенного решения суда.

Депутат отметил, что в случае своевременного информирования россияне также смогут избежать дополнительных затрат на обжалование решения.