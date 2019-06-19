В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Он располагается в Адмиралтейском районе города на Лифляндской улице. По данным ведомства, загорелся первый этаж трехэтажного здания по производству стеклопластиковых изделий.

Информация о пожаре поступила спасателям в 20:53 мск. Его площадь составила 100 кв. м. В ГУ МЧС по Петербургу добавили, что в 21:48 мск пожар был локализован. Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.

В тушении пожара участвовали 72 спасателя и 18 единиц техники. На месте происшествия также работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая замеряет уровень опасных веществ в воздухе.