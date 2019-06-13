В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,57 +0,01 EUR Бирж. 72,78 -0,36 Brent 62,11 -0,42% USD Нал. 65,04 64,24 EUR Нал. 73,42 72,57 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1270 -0,0059 BTC/USD Бирж. 8 152,80 -19,40 IMOEX 2 755,37 +0,13% RTSI 1 344,08 +0,06% DJIA 26 087,16 +0,32% Nasdaq 7 820,07 +0,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13:12
Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 16:45 Судовладелец сообщил о судьбе россиян с горящего у берегов Ирана танкера Общество, 16:39 Глава МИД Украины назвал реальный срок вступления страны в Евросоюз Политика, 16:23 Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о выходе России из ДРСМД Политика, 16:21 В Москве запустили первый совмещенный тоннель для автомобилей и метро Авто, 16:20 Минюст потребовал в суде быстрой ликвидации 10% российских партий Политика, 16:17 В Новосибирской области школьница погибла от удара молнии Общество, 16:08 В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец» Общество, 16:00 Стартап Ampleforth привлек больше $5 млн за две секунды Крипто, 15:55 Кадыров выразил беспокойство из-за нападения на танкеры в Оманском заливе Общество, 15:54 Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности Общество, 15:48 Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела» Общество, 15:44 Чудо и норма: как в России сажают «наркодилеров» Мнение, 15:31 Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов Политика, 15:31
Общество ,  
0 
В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Сообщение о пожаре на Кондратьевском проспекте поступило в 13:34. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут. В 14:43 пожар был локализован. МЧС отмечает, что горение происходило в электрощитовых на площади 60 кв. м.

К ликвидации возгорания были привлечены 12 единиц техники и 43 человека, в том числе 26 сотрудников МЧС России. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось проложить несколько магистральных линий за 150 м и провести «пенную атаку».

Завод «Красный Выборжец» выпускает изделия из меди и сплавов на ее основе в виде листов и лент. Предприятие было основано в 1857 году, название «Красный Выборжец» носит с 1922 года.

Теги: пожар, происшествие, Санкт-Петербург
Материалы по теме
Из бизнес-центра в Москве эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Общество
В Казани произошел пожар на пороховом заводе
Общество
Пожар произошел в учебном центре морского университета Новороссийска
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter