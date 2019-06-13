В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Сообщение о пожаре на Кондратьевском проспекте поступило в 13:34. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут. В 14:43 пожар был локализован. МЧС отмечает, что горение происходило в электрощитовых на площади 60 кв. м.

К ликвидации возгорания были привлечены 12 единиц техники и 43 человека, в том числе 26 сотрудников МЧС России. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось проложить несколько магистральных линий за 150 м и провести «пенную атаку».

Завод «Красный Выборжец» выпускает изделия из меди и сплавов на ее основе в виде листов и лент. Предприятие было основано в 1857 году, название «Красный Выборжец» носит с 1922 года.