«Русское финансовое общество» ответило на включение в санкционный список

Представитель «Русского финансового общества», которое Минфин США внес в санкционные списки, заявил РБК, что не знает, на основании чего было принято это решение.

«Мы не можем предположить, по каким основаниям НКО могло быть включено в санкционный список, и воздержимся от комментариев до выяснения обстоятельств», — сказал он, добавив, что надеется, что недоразумения урегулируют в ближайшее время.

Ранее небанковская организация попала в санкционные списки, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

В Минфине США пояснили, что с 2017 по 2018 год «Русское финансовое общество» открыло несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая находится в санкционных списках Вашингтона.

Согласно данным на сайте «Русского финансового общества», организация занимается расчетно-кассовым обслуживанием юрлиц и индивидуальных предпринимателей, также проводит валютные и конверсионные операции.