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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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ФРС США отказалась повышать ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Это следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Председатель ФРС  Джером Пауэлл заявил об отсутствии веских оснований для повышения или понижения базовой процентной ставки. По словам главы финрегулятора, ставка на нынешнем уровне 2,25 — 2,5% будет сохраняться в течение длительного периода времени.

В марте текущего года ФРС также не стала повышать базовую процентную ставку. Тогда же в ФРС заявляли, что в нынешнем году и 2021-м году не планируется повышать ставку. Поднять стоимость кредитования предполагалось всего один раз в 2020 году. В декабре 2018 года предполагалось, что в 2019 году повышений будет два, в 2020 году — одно.

Следующее заседание ФРС запланировано на 18-19 июня.

Теги: ФРС США, базовая ставка
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