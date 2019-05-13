В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел примерно в 7 утра 13 мая на Дмитровском шоссе. Между водителями иномарки и частного автобуса произошел дорожный конфликт. В итоге, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля выстрелил по автобусу из пневматики, причинив незначительные механические повреждения на крыле, и скрылся.

Подозреваемого задержали с пневматическим пистолетом и доставили в отдел полиции, как и водителя автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.

В начале мая четыре человека пострадали после стрельбы на Солнечной улице Москвы. Установлено, что между группой людей произошла потасовка, после чего один из участников вынес из дома помповое ружье и несколько раз выстрелил в своих противников. Стрелявшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).