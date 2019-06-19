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NVIDIA $205 (+33,88%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Общество ,  
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В Подмосковье двух подростков задержали после ранения полицейского

В Подмосковье задержали двух подростков по подозрению в ранении полицейского, сообщается на сайте областного главка СКР.

По данным следствия, 19 июня во дворе дома во Фрязино сотрудники угрозыска остановили двух молодых людей 2001 и 2002 годов рождения. Один из них внешне был похож на подозреваемого в причастности к преступлению. Во время проверки документов подростки стали оказывать сопротивление, один из них ножом ударил оперуполномоченного. Пострадавший был госпитализирован.

В отношении молодых людей расследуется дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

В конце мая в отделе полиции в подмосковном городе Ивантеевка женщина напала на двух полицейских. В результате участковый получил сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, а также раны от укусов. Также пострадал сотрудник патрульно-постовой службы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
 

Теги: Подмосковье, подростки
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