В Подмосковье двух подростков задержали после ранения полицейского

В Подмосковье задержали двух подростков по подозрению в ранении полицейского, сообщается на сайте областного главка СКР.

По данным следствия, 19 июня во дворе дома во Фрязино сотрудники угрозыска остановили двух молодых людей 2001 и 2002 годов рождения. Один из них внешне был похож на подозреваемого в причастности к преступлению. Во время проверки документов подростки стали оказывать сопротивление, один из них ножом ударил оперуполномоченного. Пострадавший был госпитализирован.

В отношении молодых людей расследуется дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

В конце мая в отделе полиции в подмосковном городе Ивантеевка женщина напала на двух полицейских. В результате участковый получил сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, а также раны от укусов. Также пострадал сотрудник патрульно-постовой службы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

