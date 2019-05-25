В Подмосковье женщина напала на двух полицейских в отделе МВД

В Подмосковье женщина напала на двух полицейских в отделе МВД

Женщина в отделе полиции в городе Ивантеевке напала на двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Московской области.

По версии следствия, в результате противоправных действий 32-летней женщины участковый получил от укуса раны, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, а сотрудник патрульно-постовой службы — укушенные раны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.