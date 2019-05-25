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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Общество ,  
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В Подмосковье женщина напала на двух полицейских в отделе МВД

Женщина в отделе полиции в городе Ивантеевке напала на двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Московской области.

По версии следствия, в результате противоправных действий 32-летней женщины участковый получил от укуса раны, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, а сотрудник патрульно-постовой службы — укушенные раны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и ненадлежащем поведении. 

Теги: Московская область, Ивантеевка, отдел полиции, нападение, уголовное дело
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