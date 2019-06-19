Лавров сообщил о закрытии темы шпионажа России в Швейцарии

Россия и Швейцария закрыли тему шпионажа на территории Конфедерации еще в 2018 году, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции со своим коллегой Иньяцио Кассисом во время визита в страну. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского министра, в ноябре прошлого года Россия дала соответствующие гарантии по теме шпионажа. «Оправдываться в том, чего ты не делал, или в том, в чем тебя подозревают без доказательств, — недостойно наших отношений со Швейцарией», — отметил Лавров.

Кассис подтвердил это заявление, но отметил, что договоренности сторон не означают прекращения разведывательной деятельности. «Это не преступное деяние, однако оно должно протекать в законном русле», — ответил швейцарский министр и добавил, что Конфедерация «спокойна» относительно данной темы.

Лаврову задали вопрос о шпионаже на фоне публикации газеты Le Monde в начале июня. В ней издание со ссылкой на источники утверждало, что швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего трем россиянам в Лозанне осуществить кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году.