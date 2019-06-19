Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

Администрация города Асбеста сообщила, что людей из аварийных домов на улице 8 марта планируется переселить в новый дом, сданный в апреле 2019 года. Это сообщение появилось после того, как жители проблемных домов записали видеообращение к президенту.

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв.м», — сообщили в администрации.

В 2019 году на переселение из бюджета города выделят 11,86 млн руб. Новое жилье для людей предусмотрено в доме, который был построен на улице Лесная. Переселить 56 жильцов планируется в третьем квартале этого года.

Видеообращение жильцов аварийных домов в Асбесте к президенту появилось на YouTube 18 июня. Они жаловались? что сроки расселения их домов постоянно переносятся. 19 июня Следственный комитет начал проверку изложенных в обращении фактов.