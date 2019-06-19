СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Информация поступила от жителей двух жилых домов по улице 8 марта, которые несколько лет назад были признаны аварийными. Однако, несмотря на это, сроки расселения постоянно переносятся, рассказали жители домов. По их словам, в домах, где проживают взрослые и дети, протекает крыша, покосились крыши, свисают потолки, а также отсутствует надлежащее водоснабжение.

Следователи полагают, что эти факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за приятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья.

Следователи намерены в ходе проверки дать объективную правовую оценку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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