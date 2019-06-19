СК завел уголовное дело после драки у станции метро «Электрозаводская»

Столичные следователи завели уголовное дело по факту убийства в результате конфликта, произошедшего на востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 19 июня около станции метро «Электрозаводская» между компанией нетрезвых мужчин произошла драка. В результате от ножевого ранения погиб мужчина, еще несколько были ранены.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи осматривают место происшествия, устанавливают всех участников конфликта.

Видео: Следственный комитет РФ

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, троих пострадавших доставили в больницу. Источник ТАСС отмечал, что в драке участвовали выходцы из Средней Азии.