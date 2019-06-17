Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР

Представители партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (TS-LKD) в парламенте Литвы (партия контролирует 31 место из 141 и находится в оппозиции) призвали компания Adidas отказаться от использования советской символики на своей продукции.

Недовольство депутатов вызвали сообщения в социальных сетях о том, что в одном из лондонских магазинов Adidas продаются футболки с изображением герба СССР. Аналогичные футболки, разработанные на основе образцов формы последней советской футбольной сборной, свободно продаются и в России.

«Международные корпорации должны учитывать исторические факты, уважать жертв и воздерживаться от пропаганды советской ностальгии или оправдания преступлений, совершенных тоталитарными режимами. Для мира было бы неприемлемо, если бы Adidas выпустила тематическую линию одежды с нацистской символикой, но каким-то образом это не касается символов Советского Союза», — говорится в заявлении представителей фракции TS-LKD.

В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы. С 2008 года в Литве действует закон запрещающий демонстрацию и распространение советской и нацистской символики, за исключением демонстрации в научных, художественных, просветительских целях и продажи в магазинах антиквариата. За несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф до €289.