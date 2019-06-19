Во Владивостоке в жилом доме произошел пожар

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме во Владивостоке. К настоящему времени возгорание ликвидировано, данных о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, спасатели получили информацию о возгорании в 14:48 по местному времени (07:48 мск). В результате загорелась крыша и пострадала одна из квартир на пятом этаже.

Спасатели эвакуировали жильцов дома. Пожар полностью локализовали в 17:11 (10:11 мск). Общая площадь пожара составила 300 кв. м. В его тушении принимали участие 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с пивом и водой. В результате ЧП никто не пострадал.