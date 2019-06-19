ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире

Число беженцев в 2018 году по всему миру достигло 70,8 млн человек, говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Для сравнения беженцами на конец 2017 года ООН считала 68,5 млн человек.

В целом, по оценкам организации, в 2019 году 13,6 млн человек были вынуждены уехать из мест, где они жили, из-за войн или преследований. Эта цифра состоит из 10,8 млн человек, сменивших место жительства в пределах границ своей страны, и 2,8 млн человек, покинувших пределы родины, поясняет ООН.

70,8 млн беженцев и перемещенных лиц — рекордный показатель, поясняет ООН. Эта цифра в два раза превосходит показатель 20-летней давности. По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, эта цифра все равно не отражает реальное количество беженцев и лиц, ищущих убежища.

Например, организация смогла учесть только тех граждан Венесуэлы, которые официально подали ходатайства о предоставлении убежища — порядка полмиллиона человек, тогда как на самом деле тех, кто уезжает из страны в попытках спастись от экономического кризиса, еще больше. По оценкам ООН, с начала 2016 года Венесуэлу покинули порядка 3,3 млн человек.