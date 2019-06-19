Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России

На старте своей избирательной кампании к выборам президента в 2020 году, президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо, во Флориде. Во время выступления, как передает Fox News, Трамп рассказал о освем отношении к России.

«Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США. Своих политических противников, демократов, Трамп обвинил в беспечности по отношению к Москве. «Демократы не заботятся о России. Их волнует только их собственное политическое влияние», — сказал он. Трамп обвинил демократов в том, что их «ведут ненависть, предрассудки и гнев». «Они хотят разрушить вас, и они хотят разрушить нашу страну. Это неприемлемо», — заявил Трамп.

Президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2020 года. Демократическая партия, которая тоже выставит кандидата на выборы, обвиняла действующего президента в сговоре с Россией и утверждала, что именно поддержка Москвы помогла Трампу выиграть выборы 2016 года.