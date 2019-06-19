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Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару. Сообщение Роскачества цитирует «РИА Новости».

В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими напитками и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара. «Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», — заявили в Роскачестве.

Эксперты организации напомнили, что одно из важнейших качеств питьевой воды — общая минерализация. В воде высокого качества содержатся 200–300 мг/л минеральных веществ. Особо в сообщении отмечается, что пить лучше минеральную или простую питьевую воду. Лечебно-столовые воды лучше использовать в лечебных целях.

Вода в стеклянных бутылках свои полезные качества будет сохранять дольше. При этом место происхождения для воды — не главное, более значимый критерий — качество работы производителя. Отечественная вода не уступает зарубежным аналогам.

При выборе кваса в Роскачестве рекомендовали отдавать предпочтение напиткам, сделанным по ГОСТу. При его производстве не должны использоваться красители, усилители вкуса и подсластители, а допустимая норма спирта не должна превышать 1,2 градуса.

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Роскачество проверило черный чай на наличие мусора и плесени

В рейтинге питьевой воды, опубликованном организацией накануне, Роскачество оценило 58 образцов питьевой воды без газа. Лидерами исследования стала продукция торговых марок «Волжанка», «Липецкий бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро», ARCTIC, AQUANICA (5 литров), Bon Aqua и EVIAN.

Теги: напитки, Роскачество
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