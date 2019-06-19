Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару. Сообщение Роскачества цитирует «РИА Новости».

В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими напитками и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара. «Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», — заявили в Роскачестве.

Эксперты организации напомнили, что одно из важнейших качеств питьевой воды — общая минерализация. В воде высокого качества содержатся 200–300 мг/л минеральных веществ. Особо в сообщении отмечается, что пить лучше минеральную или простую питьевую воду. Лечебно-столовые воды лучше использовать в лечебных целях.

Вода в стеклянных бутылках свои полезные качества будет сохранять дольше. При этом место происхождения для воды — не главное, более значимый критерий — качество работы производителя. Отечественная вода не уступает зарубежным аналогам.

При выборе кваса в Роскачестве рекомендовали отдавать предпочтение напиткам, сделанным по ГОСТу. При его производстве не должны использоваться красители, усилители вкуса и подсластители, а допустимая норма спирта не должна превышать 1,2 градуса.