Украинский кризис , 06:18
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Власти Украины открыли пятое уголовное дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины открыло еще одно дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом в Telegram сообщил юрист Андрей Портнов, который занимал должность первого замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.
«Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко», — написал он.
Портнов отметил, что дело было также возбуждено в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Юрист уточнил, что дело завели в связи с фальсификацией документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров.
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