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Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана
Народный депутат Игорь Мосийчук обвиняет их в сговоре и незаконном привлечении его к уголовной ответственности. В 2015 году арестовали после публикации видео, где парламентарий якобы берет взятку. Ролик признали смонтированным
Фото: igor.mosijcuk / Facebook

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает в своем Facebook народный депутат Игорь Мосийчук, который опубликовал копию постановления суда.

По его данным, Порошенко, Гройсман и Шокин вступили в предварительный сговор с чиновниками Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины и Управления государственной охраны республики и «совершили уголовное преступление — организовали и осуществили мое незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное задержание и арест в стенах украинского парламента <...>». Он уточнил, что его преследовали за то, что он протестовал против внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.

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Суд удовлетворил иск Мосийчука и обязал ГБР внести сведения о его заявлении в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование. Депутат добавил, что суд установил факт его пытки, а также монтажа видео, которое Шокин продемонстрировал в стенах парламента, где было видно, как Мосийчук якобы решает проблемы, имеющие отношения к криминалу, и берет за это взятку.

Мосийчука подозревали в совершении преступлений сразу по нескольким статьям: в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 УК Украины), в хулиганстве, в угрозе или насилии относительно служебного лица или гражданина, который выполняет общественный долг, во вмешательстве в деятельность судебных органов и в других преступлениях. Его задержали в октябре 2015 года после демонстрации видео в парламенте. Позже суд арестовал его. Спустя месяц Высший административный суд признал арест и снятие неприкосновенности с Мосийчука незаконными и отменил эти решения.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Киев, Петр Порошенко, Владимир Гройсман
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